Киев, , 19:36 — REGNUM Под руководством президента Владимира Зеленского Украина сделала несколько важных шагов, в частности, переговоры по Донбассу в «нормандском формате» получили свежую динамику.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию «Новое время». Материал опубликован сегодня, 21 сентября.

Стоит отметить, что издание поинтересовалось у Борреля, как ЕС относится к тому, что нынешние власти Украины, «похоже, готовы к мирному соглашению с Россией».

«Мы ценим действия, которые предпринимает Украина (в рамках урегулирования ситуации в Донбассе)… В то же время мы продолжаем призывать Россию ответить взаимностью на решительность и открытость Украины в Минском процессе и выполнить условия Минских соглашений. Полноценный, неограниченный режим прекращения огня должен быть поддержан всеми сторонами. Это — жизненно важное условие для устойчивого политического разрешения конфликта, которое возможно только через полное исполнение Минских соглашений», — заявил дипломат.

Говоря о внешней политике Украины, Боррель отметил, что суверенное, независимое государство вполне способно самостоятельно определять свои внешнеполитические цели.

«Евросоюз не заставляет своих партнеров выбирать отношения с одними странами вместо отношений с другими странами… Украина может рассчитывать на ЕС как на сильного, открытого и надежного партнера… но не мне и не ЕС решать, где у Украины красные линии в каком-либо вопросе», — подчеркнул представитель Брюсселя.

Он отметил, что приоритет сейчас в том, чтобы Россия пропорционально ответила на позитивные шаги, которые делает Владимир Зеленский относительно ситуации в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября Боррель осуществит свой первый в должности визит на Украину.

18 сентября глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что все заявления о якобы тайных договоренностях между Киевом и Москвой — «это из области конспирологии». Чиновник «с полной ответственностью» заявил, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет сейчас и более того — «не может быть в принципе».