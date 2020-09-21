Луганск, , 19:22 — REGNUM Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали двух украинских диверсантов, собиравшихся организовать похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, координатора Итальянского центра в ЛНР.

Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД ЛНР.

«Нами была получена информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины на территорию Луганской Народной Республики была заброшена специально подготовленная диверсионная группа, для того чтобы похитить иностранного гражданина и вывезти его на территорию Украины. При проверке данной информации группа была выявлена и на этапе подготовки данного преступления участники данной группы были задержаны», — цитирует агентство заявление представителя МВД ЛНР.

По информации луганских силовиков, за подготовку этой диверсии задержаны Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов.

«У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами, с помощью которых они должны были обездвижить иностранного гражданина и на автомобиле повышенной проходимости вывезти, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ожидала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была их перекинуть через Северский Донец на территорию Украины», — сообщил представитель МВД ЛНР.

Журналистам показано видео допроса, на котором Лукьяненко рассказывает, что завербован СБ Украины еще в 2016 году. По его словам, ранее он служил в Народной милиции ДНР, а позднее, по заданию украинских кураторов, устроился в военную прокуратуру республики, где работал до 2018 года. Затем он перебрался на подконтрольную Киеву территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов.

Для выполнения нового задания, за которое ему было обещано пять тыс. долларов США, Лукьяненко по поддельным документам приехал на территорию Луганской Народной Республики.

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