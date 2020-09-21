Киев, , 19:22 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит журналистов предъявить доказательства того, что в партии Зеленского выдают зарплаты в конвертах.

Об этом он заявил сегодня, 21 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мне не стыдно, потому что это только слухи… Давайте получим доказательства, а тогда будем говорить предметно», — отметил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что у «Слуги народа» действительно есть партийная касса, из которой выплачивают деньги определенным депутатам.

«Я зарплату в конвертах не получаю. Как я могу утверждать или опровергать что-то, если мне об этом ничего не известно… Ко мне не подходили, мне ничего не предлагали», — отметил Гетманцев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Рады Анна Скороход, исключенная из фракции «Слуга народа», заявила, что представители партии Зеленского получают зарплаты в конвертах. По ее словам, выдачу денег осуществляют заместители главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, при этом обычным «слугам» платят по $5 тысяч в месяц, а тем, кто занимает руководящие должности во фракции, — $15 тыс.