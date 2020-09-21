Москва, , 19:19 — REGNUM США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Вашингтон потерпел полное фиаско в попытках протащить так называемый snapback через СБ ООН против Тегерана. Однако теперь президент Трамп своим единоличным указом решил восстановить оружейное эмбарго. Получается, что ООН для США не указ?» — возмущен Слуцкий.

США, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку, рассуждает парламентарий.

«Это прямой вызов международному праву и Организации Объединенных Наций. И он не должен остаться без ответа», — уверен Слуцкий.

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