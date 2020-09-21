Подгорица, , 20:05 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович, который 21 сентября встретился с главой миссии наблюдателей Европейской сети организации по мониторингу выборов (ENEMO) в Черногории Джанлукой Пасарелиа, заявил, что присутствие европейских наблюдателей было чрезвычайно важно для соблюдения демократического характера избирательного процесса в стране.

Мило Джуканович Predsjednik.me

В результате этой деятельности у всех граждан Черногории есть основания для удовлетворения, потому что, по его словам, страна показала, что у нее есть потенциал для демократического развития и твердая демократическая основа, способная плодотворно регулировать процесс формирования правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Все это, по словам Джукановича, является веским подтверждением того, что за последние 30 лет Черногория продвинулась лишь вперёд «независимо от критических замечаний и предрассудков по отношению к Балканам». Он добавил, что Черногория способна следовать всем европейским стандартам для вступления в ЕС.

Пасарелли поблагодарил президента Черногории за прием и добавил, что он имеет честь встретиться с главой государства и лично поделиться с ним впечатлениями и опытом своей работы.