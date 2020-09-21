Венеция, Италия, , 19:12 — REGNUM По данным экзитполов на вечер понедельника, 21 сентября, правоцентристы Италии сохранят контроль над регионами Венето (Венеция), Лигурия (Генуя) и Кампанья (Неаполь).

Флаг Италии

Действующие главы этих регионов, Лука Дзайа, Джованни Тоти и Винченцо Де Лука соответственно, судя по данным опросов, будут переизбраны на новый срок. В свою очередь правящая коалиция популистов и либералов сохранит контроль над Тосканой (Флоренция).

На губернаторских выборах в регионе Марке небольшой перевес — у правой оппозиции. Наконец, в Пулье (Бари) экзитполы показывают абсолютное равенство кандидатов от либералов и правых.

20−21 сентября в Италии прошел референдум по вопросу о сокращении на треть числа депутатов в парламенте, губернаторские выборы в шести регионах и ряд выборов муниципального уровня.