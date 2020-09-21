Вашингтон, , 18:48 — REGNUM США вводят санкции в отношении военного ведомства Ирана, заявил 21 сентября глава американского Госдепа Майк Помпео.

Майк Помпео DonkeyHotey

По его словам, президент США подписал соответствующий указ, в соответствии с которым будут введены односторонние санкции против Ирана, а также эмбарго на поставки вооружений Тегерану.

«Сегодня я делаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и его логистических подразделений», — сказал Помпео.

Кроме того, Помпео заявил, что санкции США также будут касаться военно-промышленного комплекса Ирана и его руководителей.

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