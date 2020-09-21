Белград, , 19:58 — REGNUM 21 сентября в Белграде на форуме «Многополярность и международная безопасность», который был организован факультетом безопасности Белградского университета, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что агрессия НАТО в отношении Югославии должна стать уроком на будущее, сообщает сербское новостное агентство RTS.

Дачич добавил, что мы являемся свидетелями того, как противоречивые интересы на международной арене, применение односторонних мер подрывают и ставят под сомнение эффективность многополярности и международные механизмы сотрудничества и приводят к кризису легитимности институтов, таких как ООН.

Он напомнил, как Сербия почувствовала пагубность такого подхода к международным отношениям в 1999 году во время бомбардировок НАТО, которые были проведены без согласия Совета Безопасности ООН.

«При этом нарушаются не только суверенные права нашей страны, но и подрывается авторитет ООН. Ставится под угрозу его основная функция сохранения мира. Это создало прецедент и сформировало пространство для обхода и пренебрежения принципами ООН, являющимися ключевой основой для преодоления разногласий, которые могут представлять угрозу миру. Пусть агрессия НАТО станет уроком на будущее», — отметил Дачич.