Минск, , 18:24 — REGNUM Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова оставлена под арестом судом Партизанского района Минска, сообщила судья на заседании 21 сентября.

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Таким образом суд отклонил жалобу защиты на меру пресечения в виде заключения Колесниковой под стражу.

Также суд не освободил из-под ареста Илью Салея — юриста так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии, членом которого является также и Колесникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колесникова обвиняется в попытке свержения власти в Белоруссии. Арестована она была 8 сентября 2020 г., а через десять дней арест был продлён до 8 ноября 2020 г.

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