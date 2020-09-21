Москва, , 18:10 — REGNUM США предпринимают последовательные шаги по милитаризации космического пространства, поэтому необходимы меры, запрещающие размещение оружия в космосе, заявил 21 сентября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, нужен документ, юридически обеспечивающий международные гарантии невывода любого вооружения на околоземную орбиту.

«Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту», — сказал Сергей Вершинин.

«В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве», — заявил высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, Вашингтон усиливает космическую составляющую своих вооруженных сил, а в перспективе намерен создать отдельное от Пентагона ведомство военно-космического направления.

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