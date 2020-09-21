Брюссель, 21 сентября 2020, 18:07 — REGNUM Персональные санкции против Белоруссии в ЕС не смогли утвердить из-за разногласий, сообщил 21 сентября журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Комментируя итоги заседания глав МИД стран ЕС, на котором сегодня, 21 сентября, снова не получилось принять решение по антибелорусским санкциям, вводимым за «нарушения» на выборах президента Белоруссии и за «насилие» в дни, последовавшие за голосованием, Боррель сказал:
По его словам, Брюссель не хочет «вмешиваться во внутренние дела» Белоруссии. Он добавил, что ЕС всего лишь требует проведения «честных выборов» президента Белоруссии и призывает к диалогу белорусской власти с оппозицией.
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Как сообщало ИА REGNUM, Боррель ранее заявил, что ЕС итогов минувших президентских выборов в Белоруссии не признаёт.
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