Москва, , 18:00 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 22 сентября во втором, основном чтении обсудит законопроект об оплате проезда на платных автомобильных дорогах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

«Во втором чтении завтра будет рассматриваться законопроект, касающийся порядка внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам — так называемая система «Свободный поток (Free flow)», — сообщил Жуков.

Сейчас, если на платной дороге машина едет, надо платить непосредственно на въезде или на выезде.

«Эта система предусматривает, что машина проезжает, а потом впоследующем расплачивается автомобилист, чтобы не создавать пробок на дороге», — уточнил парламентарий.

Профильный комитет Госдумы уточнил формулировки первого чтения. Так, согласно изменениям, «въезд транспортных средств на платные автомобильные дороги или платные участки автомобильных дорог может осуществляться свободно (далее в настоящей статье — безбарьерный въезд) или через барьер (шлагбаум)».

Максимальную плату за проезд будет устанавливать правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, а также орган местного самоуправления.

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