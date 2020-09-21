Москва, , 17:46 — REGNUM Никто не может принудить Китай присоединиться к договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом 21 сентября заявил кандидат политических наук, эксперт БВПА Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

«Расширение договора возможно, если этого захочет Китай. Ведь в современных условиях договор, который сейчас есть — он не совсем соответствует реалиям сегодняшнего дня и не включает ряд стран, которые уже обладают ядерным в том числе оружием. Китай в том числе», — заявил Калмыков.

«При наличии доброй воли Китая, если он захочет поучаствовать в этом договоре ограничения вооружений, продлить его возможно. Но те условия, которые выдвигают США, чтобы включить Китай в этот договор… и учитывая, что Китай категорически не хочет включать ракеты средней дальности в этот договор, продление маловероятно», — указал он.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.