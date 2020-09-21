Москва, , 17:43 — REGNUM Для России нет никакого смысла идти на поводу у США, которые пытаются переложить бремя переговоров с Китаем по его присоединению к договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на Москву. Об этом 21 сентября заявил кандидат политических наук, эксперт БВПА Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

«Российской Федерации выполнять за них работу совершенно не обязательно и нет смысла договариваться с Китаем. Этот договор, СНВ-3, является краеугольным камнем архитектуры современной безопасности, и Российская Федерация чётко даёт понять, что никаких ультиматумов она не приемлет», — заявил Калмыков.

«С американцами мы можем договариваться только на равных условиях», — указал он.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.