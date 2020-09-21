Москва, , 17:40 — REGNUM США сознательно срывают переговоры по продлению действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом 21 сентября заявил кандидат политических наук, эксперт БВПА Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

«Слова Сергея Рябкова чётко укладываются в концепцию внешней политики Российской Федерации. А что касается американцев, ультимативной постановки этого вопроса, то понятно, что они просто не заинтересованы в продлении этого договора. Поэтому они формулируют требования таким образом, чтобы они были по факту маловыполнимы. И за счёт этого добьются, как они планируют, что договор прекратит своё существование», — заявил Калмыков.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.