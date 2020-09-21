Киев, , 17:38 — REGNUM В школах Украины, которые по решению властей страны полностью перешли на государственный язык обучения с 1 сентября, катастрофически не хватает учебников, заявил сегодня, 21 сентября, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что учебники на украинском языке попросту не успели напечатать в необходимых объемах, и от этого страдают «тысячи детей» по всей стране.

Также Бужанский рассказал, как «интересно» теперь проходят уроки в русскоговорящих регионах страны.

«Учитель берет русскоязычный учебник, и читает задание, пытаясь синхронно переводить его на украинский. Дети при этом держат перед глазами русскоязычный текст… Как это отразится на качестве образования — можете представить себе сами», — отмечает депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла решение о полном переходе всех школ страны на украинский язык обучения, а также «языки стран ЕС».

Бужанский летом предлагал законопроект, который бы отсрочил на несколько лет принудительную школьную украинизацию, однако в итоге Верховная рада Украины под давлением «патриотического крыла» не стала рассматривать документ.

Сегодня же в оппозиции заявили, что, несмотря на любые заверения власти, русскоязычные граждане Украины на самом деле считают себя ущемленными в правах.