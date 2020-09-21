Москва, , 17:33 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) тесно связан с рядом спорных вопросов по поводу размещения американских ракет в странах Европы в настоящее время. Об этом 21 сентября заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов на телеканале «Россия 24».

«Есть тактические боеприпасы — тогда вопрос к американцам самим. 150 тактических ядерных бомб находится на территории Европы. Американцы не желают учитывать это ни в каких договорах раз, а, во-вторых, согласно договору о нераспространении ядерного оружия, любое ядерное оружие должно находиться на территории страны-производителя», — заявил Коновалов.

«Почему это оружие до сих пор находится в Европе? Они ответа на него не дают. Они сами ставят вопросы, на которые ответить не могут, но тем не менее в ультимативной форме требуют решения за них всех их задач», — указал он.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.