Москва, , 17:30 — REGNUM Окончание действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США приведёт к стратегическим рискам для стран Европы. Об этом 21 сентября заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов на телеканале «Россия 24».

«Американцы, которые, кстати, разорвали, уничтожили договор по ракетам средней и малой занятости, хотят размещения этих ракет как раз в Европе. То есть возвращения ко временам холодной войны — то, что почти поставило в своё время Европу на грань войны, горячей уже войны, это как раз эти ракеты с ядерными боеголовками», — заявил Коновалов.

«Американцы опять хотят вернуться к тому же», — указал он.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.