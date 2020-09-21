Киев, , 17:28 — REGNUM Несмотря на любые заверения власти, русскоязычные граждане Украины на самом деле считают себя ущемленными в правах, заявил журналистам сегодня, 21 сентября, депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик сослался на дополнительное подтверждение этого тезиса — результаты соответствующего соцопроса, отдельно подчеркнув, что опрос этот проводили социологи, которые никогда особенно не выступали в защиту прав русскоязычных граждан Украины.

В частности, речь идет о результатах социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова. На вопрос — «По Вашему мнению, нарушаются ли в Украине права русскоязычных граждан?» — 36,4% опрошенных ответили, что «постоянно нарушаются» и «в отдельных случаях нарушаются».

«Но если посмотреть, как распределились ответы по регионам, то мы увидим, что в западных регионах 15% опрошенных ответили, что «постоянно нарушаются» и «в отдельных случаях нарушаются». Это, согласитесь, все равно достаточно высокий показатель… Тогда как на Юго-Востоке Украины, где и проживает основная часть граждан, для которых русский язык является родным, таких было 60,9%. Иными словами, русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах», — заявил Медведчук.

Политик отметил, что именно поэтому партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде) всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным.

«Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский обещал сохранение прав для русскоязычных граждан, но в итоге опо сути продолжил языковую политику Петра Порошенко. В частности, уже при Зеленском с помощью ряда решений Верховной рады русский язык был практически убран из школ стран, вместо этого беспрецедентные льготы получили «языки стран ЕС». В конце августа в Одессе суд лишил русский язык статус регионального.