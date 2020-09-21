Москва, , 17:24 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) имеет шансы на продление, поскольку отчасти Россия разделяет позицию США по включению новых стран в состав сторон договора. Об этом 21 сентября заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов на телеканале «Россия 24».

«Они хотят включения в договор других типов вооружений, кроме ядерных. Кстати, наша позиция тоже к этому склоняется, потому что появилось огромное количество, скажем так, стратегических вооружений, которые не являются ядерным, но тем не менее влияют на общий стратегический баланс, и так или иначе воздействуют на наши стратегические ядерные силы», — заявил Коновалов.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.