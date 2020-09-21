Москва, , 17:20 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не может стать трёхсторонним без желания Китая в нём добровольно участвовать. Об этом 21 сентября заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов на телеканале «Россия 24».

«Смысл предложений следующий. Во-первых, в переговорный процесс и в договор должен быть включён Китай. Таким образом Россия почему-то должна этим заниматься, хотя Китай это суверенное государство. И если уж американцы хотят изменить договор и сделать его трёхсторонний, то они сами обязаны обратиться к Китаю. Но они почему-то делать это не хотят. Полагают, что за них работу должны делать русские», — заявил Коновалов.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет. Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, чтоМосква не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США не откажутся от постоянно выдвигаемых ими ультиматумов.