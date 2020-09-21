Киев, , 17:16 — REGNUM Министерство экономики Украины подготовило и направило в заинтересованные органы проект новой стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что вышеупомянутая стратегия служит «дорожной картой» начатых в стране реформ оборонно-промышленного комплекса, соответственно, именно на ее основе будут актуализированы и реализованы государственная целевая программа реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины и государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

В документе подчеркивается, что главной целью разработанной стратегии является трансформация ОПК — «для лучшего удовлетворения потребностей сил безопасности и сил обороны для выполнения задач по назначению в текущих и прогнозируемых условиях безопасности среды способом, который способствует развитию отечественной экономики».

ИА REGNUM напоминает, что летом в правительство Украины был назначен вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который должен курировать работу ОПК.

После назначение Уруский заявил о необходимости кардинально поменять подходы к управлению военными предприятиями.

«Правительством… будут определены примерно от 5 до 8 направлений хозяйственных объединений, пока мы говорим о холдинговых компаниях, которые будут образованы по направлениям. В частности, это такие направления, как высокоточное оружие, радарные системы, судостроение, спецхимия и боеприпасы, бронетанкостроение», — сказал вице-премьер-министр.