Брюссель, , 17:11 — REGNUM Договорённости по персональным санкциям в отношении должностных лиц Белоруссии не удалось достичь главам МИД стран ЕС, передаёт 21 августа «Говорит Москва».

Цербер Felton Bequest, 1920

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Помешал согласованию санкций Кипр, потребовавший санкций против Турции. Кипр заблокировал решение по санкциям против Минска.

Напомним, предыдущую попытку согласовать персональные санкции главы МИД стран ЕС осуществляли 18 сентября.

Санкции против Белоруссии ЕС намерен ввести за «фальсификацию» итогов президентских выборов и за подавление поствыборных протестов.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Белоруссии рассказал об ответе на готовящиеся санкции ЕС