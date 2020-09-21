Москва, , 16:57 — REGNUM В Госдуме возмущены ультимативным тоном американского представителя относительно СНВ-3, это не способствует конструктивности диалога России и США в области ядерного сдерживания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Есть большая вероятность, что Вашингтон снова хочет развязать себе руки и размыть соглашение, запутав его конкретное содержание пустыми и невнятными формулировками. Это похоже на забалтывание важного вопроса. Россия предпринимает все возможные дипломатические усилия для сохранения международной стабильности и предлагает США равноправный диалог, без давления и политического шантажа», — заявил Железняк.

Он напомнил, что Россия стоит на позиции необходимости продления договора на ранее достигнутых условиях в интересах международной безопасности.

Если Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в газете «Коммерсант», что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД