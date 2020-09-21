Москва, , 16:58 — REGNUM Заявление военного аналитика Шейна Прейзуотера по поводу того, что США необходимо не менее 225 современных бомбардировщиков для войны с Россией, вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Свои комментарии пользователи оставили 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Некоторые пользователи тут же связали данное заявление с русофобской политикой. Часть из них посчитала, что такая риторика является результатом предвыборной гонки в США.

«Когда эта закончится русофобия? Дело не в Путине. У него есть последователи. Или американцы перед выборами так кичатся?!» — написал пользователь Thor Odinson.

Другие граждане указали на самоубийственную логику в войне с Российской Федерацией. По их мнению, взлетевшим бомбардировщикам некуда будет возвращаться.

«А куда этот бомбардировщик потом сядет, да и зачем? Ни штатов, ни его сателлитов уже не будет. Всё сгорит в атомном огне», — написал Сергей П.

Часть пользователей решили, что не стоит воспринимать слова аналитика всерьёз. По их мнению, Прейзуотер не представляет из себя серьёзной фигуры.

«Ну серьезно: мы на каждый свист на горе будем обращать внимание?» — написала Карина В.

«Очередное лоббирование и ничего больше! Кто в здравом уме будет воевать с нами?» — написал Mixa M.

Напомним, 18 сентября на страницах издания Defence One военный аналитик Шейн Прейзуотер заявил, что для войны с Россией военным США понадобится не менее 225 современных бомбардировщиков.