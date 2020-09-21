Москва, , 16:53 — REGNUM Оклады российских судей повышаются с 1 октября 2020 г. на три процента. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оклады повышаются у судей Конституционного суда России, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов российских регионов.

Как ранее сообщало, с 1 октября 2020 г. в РФ на три процента повышаются оклады дипломатических работников, госслужащих, генпрокурора и председателя СК РФ.

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