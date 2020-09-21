Москва, , 16:43 — REGNUM Корабельная группа Черноморского флота во взаимодействии с авиацией осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в ходе стратегических военных учений «Кавказ-2020», сообщает 21 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уничтожение субмарины противника было проведено с применением мин и противолодочных систем вооружения.

«На очередном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника комбинированным способом с постановкой мин и применением противолодочного оружия», — указано в сообщении.

В роли субмарины противника выступила подводная лодка «Колпино», которая атаковала группу кораблей.

«Поиск подводной лодки корабли проводили во взаимодействии с парой самолётов-амфибий Бе-12 и парой противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота», — сообщает департамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) задействовано свыше 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли (МРК) «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли (БДК) «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» участвуют около 80 тыс. военнослужащих, они будут проходить с 21 по 26 сентября.

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