Москва, , 16:32 — REGNUM О ликвидации партии «Россия будущего», лидером которой является блогер Алексей Навальный, сообщили 21 сентября в Верховном суде РФ.

Таким образом было удовлетворено требование Минюста РФ о ликвидации партии.

Напомним, «Россия будущего» является незарегистрированной партией, которой Минюст РФ отказал в регистрации из-за задвоения названия.

Это политическое объединение было создано 15 декабря 2012 г. Леонидом Волковым. Навальный присоединился к нему в 2013 году, его избрали главой партии.