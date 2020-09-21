Москва, 21 сентября 2020, 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует посетить с визитом Монголию. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 21 сентября, в ходе совместной с главой МИД Монголии Нямцэрэнгийном Энхтайваном пресс-конференции.
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Лавров уточнил, что он получил приглашение посетить Улан-Батор от монгольского коллеги, который находится в России с официальным визитом.
В свою очередь глава МИД Монголии поблагодарил российскую сторону за дружественный приём.
Добавим, что в ходе состоявшихся переговоров стороны подтвердили обоюдный настрой на продвижение партнёрства стран во всех без исключения областях.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит в РФ министра иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийна Энхтайвана состоялся по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он стал первым зарубежным визитом члена правительства Монголии после прошедших выборов в парламент.
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