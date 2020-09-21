Белград, , 15:57 — REGNUM Реализация соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной 4 сентября в Вашингтоне, является приоритетом администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 20 сентября заявил спецпредставитель президента Трампа по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл.

На своей странице в «Твиттере» Гренелл сообщил о том, что он в составе американской правительственной делегации, которую возглавляет исполнительный директор американской Международной финансовой корпорации развития Адам Болер, до 25 сентября посетит Афины, Приштину, Белград и Иерусалим. Основная цель визитов — обсудить возможности продвижения экономического сотрудничества между этими странами.

«Увидимся в Приштине и в Белграде на этой неделе!», — процитировал пост Гренелла сербский телеканал РТС.

Напомним, что 4 сентября в Вашингтоне Белград и Приштина подписали соглашение о «нормализации экономических отношений». Одним из пунктов соглашения предусмотрено открытие канцелярии американской Международной финансовой корпорации развития в Белграде.