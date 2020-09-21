Москва, , 15:54 — REGNUM Требование блогера Алексея Навального вернуть одежду, которую у него изъяли в больнице Омска, вызвало обсуждение среди пользователей интернета 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Саркастическую реакцию у отдельных пользователей интернета вызвало требование оппозиционера вернуть ему одежду, которая осталась в Омске, где он попал в реанимацию.

«Трусы у него никто не забирал — они сейчас там являются главным вещдоком», — пошутил пользователь под именем Игорь.

Некоторые граждане вспомнили, что в СМИ появилась информация, согласной которой якобы следы боевого яда «Новичок были обнаружены на нижнем белье Навального». Пользователи решили припомнить блогеру данный слух.

«Отдайте Лехе его трусы! Он в них «новичок» будет искать», — отметил пользователь Вячеслав.

Ряд пользователей не нашли в данной новости ничего смешного. Они призвали Навального выразить слова благодарности врачам омской больницы, которые спасли ему жизнь.

«Мог бы сказать спасибо Омским врачам!!!», — написал Олег Е. А некоторые граждане и вовсе потребовали от блогера денежную компенсацию за услуги по спасению.

«Выпишите этому … счёт за посадку в Омске. Лечение он за счёт работающих по ОМС получил?!», — отметил Пётр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в своём блоге оппозиционер Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, которую он носил в день, когда он якобы был отравлен «Новичком».