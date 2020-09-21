Берлин, , 15:50 — REGNUM Германские власти пока не обработали второй запрос России о правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила 21 сентября представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине.

На вопрос о втором обращении российской стороны она ответила, что оно обрабатывается, запрос проверяют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов проинформировал о направлении германской стороне повторного запроса о правовой помощи по инциденту с российским блогером. Первый запрос в адрес Берлина касался лечения Навального, его диагноза и результатов медицинских исследований. Москва также запросила медкарту пациента и биоматериалы для сравнительного анализа, однако в управлении юстиции ФРГ заявили, что могут предоставить эти сведения и образцы только при согласии самого блогера.

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