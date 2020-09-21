Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которая была правящей в Грузии с 2004 по 2012 год, якобы занимаются фальсификацией данных социологических опросов. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 21 сентября сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Он отметил, что у разных рейтинговых агентств результаты исследований в отношении популярности партий в Грузии во многом не похожи, но тот, который был представлен ЕНД, резко отличается от них.

«В последнее время мы видели много исследований, и я могу сказать лишь одно, что, если в предыдущие годы, находясь у власти, «Национальное движение» фальсифицировало выборы, теперь же они заняты фальсификацией исследований», — сказал Каладзе.

Стоит отметить, что накануне данные социологического опроса опубликовал телеканал «Мтавари архи», который открыто поддерживает ЕНД. Если в других исследованиях рейтинг «Грузинской мечты» оценивали от 36% до 56%, то в этот раз показали, что за нее готовы проголосовать 25% опрошенных. По данным того же опроса за «Единое национальное движение» высказались 15,5% респондентов.

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