Бишкек, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов приказал руководству министерства внутренних дел в кратчайшие сроки провести расследование причин и последствий массовой драки между представителями двух политических партий, произошедшей в Ошской области.

Глава правительства подчеркнул, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности. Также он поручил местным органам власти провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.

В МВД отмечают, что после произошедшего на юге республики инцидента уволен начальник Араванского отделения внутренних дел и еще несколько сотрудников получили выговор — за недостаточную работу по обеспечению общественного порядка.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 20 сентября, в одном из сел Араванского района Ошской области Киргизии во время встречи кандидата в депутаты произошла массовая драка между сторонниками и противниками партии, которую представлял этот политик. Участниками конфликта стали более 100 человек.

В результате пострадали 12 человек, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии. Также участники инцидента разбили пять припаркованных неподалеку автомобилей.