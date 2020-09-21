Брюссель, , 15:36 — REGNUM Протесты в Белоруссии не станут ослабевать и будут продолжаться в течение недель месяцев или даже лет. Об этом 21 сентября заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, которое посвящено ситуации в Белоруссии.

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Как отметила экс-кандидат, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что протесы в республике начнут «постепенно ослабевать».

«Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо», — сказала Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что массовой приватизации «в угоду шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будет.

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