Минск, , 15:30 — REGNUM В Белоруссии на суд над членом координационного совета оппозиции Марии Колесниковой пришли послы т представителя ряда европейских стран. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в здании суда находятся послы Франции, Румынии и Австрии, представители Британии, Латвии, Чехии, ФРГ и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября суд в Минске продлил арест Колесниковой до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения по статье о призывах к захвату власти.

Сегодня, 21 сентября, в Минске проходит заседание суда по жалобе защиты Колесниковой на меру пресечения.

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