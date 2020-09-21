Стокгольм, , 15:27 — REGNUM Согласно последнему опросу Novus, в настоящее время уровень доверия к правительству Швеции и ее премьер-министру Стефану Лёвену снижается. В своей статье от 20 сентября обозреватель внутренней политики Матс Кнутсон отмечает, что причина этого явления, прежде всего, кроется во все возрастающем числе совершаемых преступлений.

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Напомним, что согласно мартовскому опросу правительству Швецию доверяли 48% избирателей, тогда как уже в сентябре текущего года доверие к кабинету министров испытывали 30%. Премьер-министру Швеции доверяют 35%, который уступил первое место лидеру «Левых» Йонасу Шёстедту (36%).

Прежде всего, как отмечает Кнутсон, падение рейтинга доверия как Лёвена, так и его правительства объясняется снижением фактора пандемии коронавирусной инфекции в общественном восприятии. Вместо этого, на первый план в сознании граждан возвращаются вопросы иммиграции и роста числа насильственных преступлений.

В то же время сторонникам «Левых» обольщаться также не стоит, объясняет аналитик, поскольку смещение Лёвена с первого места рейтинга доверия в пользу Шёстедта объясняется не возросшей популярностью последнего, а неэффективностью мер первого.

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