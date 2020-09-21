Москва, , 15:14 — REGNUM Позиция властей Соединенных Штатов по делу российского блогера Алексея Навального деструктивная и политизированная, заявил 21 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не могу сказать, какого рода контакты и с какой целью осуществляют в этой области американцы, но то, что в диалоге с нами их подход сугубо политизированный и по большому счету деструктивный, об этом заявляю со всей ответственностью», — цитирует его ТАСС.

По его словам, западные игроки сколачивают некие коалиции на очевидной антироссийской основе, «кто-то пытается получить очки на этом деле».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Германии используют надуманные предлоги, чтобы не отвечать на запросы Генеральной прокуратурой России, связанные с состоянием Алексея Навального, который находится в немецкой клинике «Шарите».

По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом. В Москве неоднократно опровергали различные обвинения.

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