Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Делая политические заявления экс-президент Грузии Михаил Саакашвили помогает в избирательной компании правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидеру Бидзине Иванишвили. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 21 сентября рассказал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

«Почти все выступления этого человека являются подарком для пропаганды Иванишвили, в особенности анонсирование приезда и затем обман тех людей, кому он это обещал», — сказал Бокерия.

По его мнению, избирательная кампания «Грузинской мечты» опирается на то, что на парламентских выборах, которые должны состояться 31 октября, основное противостояние развернется между правящей партией и основанной Саакашвили партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Как утверждает Бокерия, экс-президент своими заявлениями только подкрепляет этот пропагандистский ход.

Саакашвили сделал серию заявлений, в которых утверждал, что ЕНД победит на выборах. Также он сказал, что готов стать премьер-министром Грузии.

«Иванишвили хочет сохранить сегодняшнее болото, а Саакашвили хочет вернуться в прошлое», — заявил лидер «Европейской Грузии».

Стоит отметить, что, по данным различных рейтинговых агентств, самыми популярными партиями в Грузии являются «Грузинская мечта» и ЕНД. О поддержке «Европейской Грузии» говорили не более 5% опрошенных.

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