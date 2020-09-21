Москва, , 15:06 — REGNUM Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений, она эффективно заботится о безопасности своей и союзников. Об этом заявил 21 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что ни у России, ни у Китая нет аналогов новому вооружению, которое есть у американской стороны. Россия, отметил Рябков, не стремится победить кого-то в гонке вооружений.

«Мы вообще не дадим себя втянуть в гонку вооружений», — подчеркнул замминистра.

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Рябков добавил, что в данном вопросе нужно исходить из необходимости поддержания паритета и стратегического баланса, и у России это получается. По некоторым направлениям российские военные разработки превосходят американские, напомнил он.

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