Киев, , 14:58 — REGNUM Россия должна понять свою ошибку и ни в коем случае не отступать с позиции минимально приемлемого компромисса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 сентября, комментируя высказывания Леонида Кравчука.

Как сообщалось ранее, глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе заявил, что для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе некоторые пункты Минских соглашений должны быть изменены.

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«Украинская сторона наращивает пропагандистскую обработку общественного мнения и политических кругов Запада на предмет пересмотра Минских соглашений 2015 года. Россия, Украина, весь мир (эти соглашения, напомню, были одобрены Советом Безопасности ООН) получают новые и новые подтверждения того, что эти соглашения были одобрены Киевом с заведомой целью их не выполнять. Участники тех переговоров имели дело с Украиной как с дееспособным, отвечающим за свои слова партнёром, а Киев нагло лгал, нагло всех обманывал.

Надо сказать, что Россия тогда работала явно на нижней планке обеспечения интересов жителей ДНР и ЛНР. В тот момент полного военного и политического фиаско украинского государства надо было требовать от украинской стороны и её западных покровителей большего. Надо было отдавать себе отчёт в том, какой будет «откат», насколько украинская сторона лжива.