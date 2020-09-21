Анкара, , 14:53 — REGNUM Заголовок в греческой газете «Демократия», оскорбляющий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стал поводом для обращения в суд. Иск подали адвокаты Эрдогана, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Юристы, представляющие интересы главы Турции, заявили об отвратительном падении нравственности в Греции, явленном этой газетной публикацией. Оскорбления позорят того, кто их произносит, добавили они в судебном иске.

«И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев», — добавили представители Эрдогана.

18 сентября в газете «Демократия» вышло нецензурное обращение к Эрдогану на турецком языке. На странице авторы привели и перевод на английский язык. Днём позже посла Греции в Анкаре Михаила-Христос Деамессиса вызвали в турецкий МИД. С осуждением публикации выступил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Турции и Греции обострились из-за намерения Анкары разрабатывать шельфовые месторождения углеводородов в Восточном Средземноморье.

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