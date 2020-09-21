Стокгольм, , 14:56 — REGNUM После парламентских выборов 2018 года в шведском сегменте Facebook исчезли многие «политически некорректные» посты, в том числе и несколько крупнейших «правопопулистских сообществ». Однако распространение ультраправых взглядов по-прежнему доминирует. Об этом 21 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Согласно отчету неправительственной организации The Internet Foundation in Sweden «Жители Швеции и Интернет в 2019-м», 51% шведов старше 12 лет ежедневно заходят в Facebook, который по-прежнему остается самой популярной социальной сетью в Швеции. Согласно отчету Reuters Institute о потреблении цифровых новостей в 2020 году, 32% шведов используют Facebook в качестве источника новостей. Таким образом, влияние социальной сети на шведских избирателей огромно.

«За несколько месяцев до парламентских выборов 2018 года в шведском сегменте Facebook преобладали страницы правых популистов. Они передавали мрачный образ Швеции, зачастую прибегая к ксенофобским, а иногда и откровенно антисемитским взглядами… Интерес к правым популистским страницам в Facebook по-прежнему велик, если судить по так называемым «взаимодействиям», то есть по количеству реакций, комментариев и репостов. Значительно больше, чем реакция со стороны левых», — говорится в статье.

В то же время отмечается, что активность правых в последнее время замедляется, поскольку тема пандемии коронавируса стала доминировать как в шведских средствах массовой информации, так и в политическом дискурсе.