Стокгольм, , 14:57 — REGNUM В течение следующих двенадцати лет в строительство шведского истребителей четвертого поколения класса Gripen и подводных лодок будет инвестировано 181 миллиард шведских крон (€17,3 млрд). Об этом 21 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Отмечается, что в Швеции впервые открыто заявили, какую конкретную сумму заплатят налогоплательщики за разработку и покупку шведских истребителей и подводных лодок. Ранее в прошлом году парламентский Комитет по обороне раскритиковал отсутствие прозрачности в отношении госконтрактов в этих двух областях, имеющих приоритетное значение для национальной обороны Швеции.

Теперь в бюджете указано, что на развитие боевой авиации в 2021 году будут выделены 20 миллиардов крон (€1,9 млрд), в основном они пойдут на производство самолетов Gripen E, который будут собираться на заводе Saab в Линчёпинге. Затем ежегодные расходы будут постоянно увеличиваться до 2026 года. После этого на период 2027—2032 гг. планируется выделение еще 50 миллиардов крон (€4,8 мдрд). По подсчетам издания общая сумма составит 107,9 миллиарда крон (€10,3 млрд).

Остальные €7 миллиардов будут потрачены до 2032 г. В рамках производства подводных лодок модели A 26 Blekinge. Их будут разрабатывать и создавать предприятия Saab, расположенные в Мальмё и Карлскруне.

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