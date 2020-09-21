Москва, , 14:34 — REGNUM В России будет создан единый ресурс земли и недвижимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы хотим создать сервис, называем его «Земля просто». Когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн», — заявил Скуфинский.

Сервис будет создан в рамках пилотного проекта на территории четырех субъектов РФ по созданию единого ресурса земли и недвижимости. В настоящее время информация находится в разрозненных ресурсах.

Такой механизм действует на Дальнем Востоке в рамках программы «Дальневосточный гектар».

«Наша служба является оператором этой системы, по сути, мы хотим использовать этот опыт, чтобы масштабировать его соответственно по итогам эксперимента», — указал Скуфинский.