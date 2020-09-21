Анадырь, 21 сентября 2020, 14:33 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе флота.
«Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более четырёх тысяч морских миль, провели ряд учений совместно с подразделениями ВДВ, авиацией ВКС, а также Западного и Центрального военных округов.
Читайте подробнее: Корабли Северного флота продолжили движение на восток