Джакарта, , 14:25 — REGNUM В Индонезии член совета представителей регионов Ахмад Канеди попросил отложить проведение региональных выборов до 2021 года, поскольку число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране продолжает расти, сообщает Antara.

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По его словам, выборы необходимо отложить не только для спасения человеческих жизней, но и для безопасности самих организаторов.

Призыв отложить проведение выборов в стране прозвучал одновременно с рассмотрением властей мер по обеспечению безопасных региональных выборов, учитывая, что в них могут принять участие около ста миллионов избирателей.

Издание отмечает, что просьба отложить проведение региональных выборов была передана как устно, так и письменно президенту Джоко Видодо и министру внутренних дел Тито Карнавану.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный совет мусульманского объединения «Нахдлатул Улама» потребовал отложить проведение региональных выборов в Индонезии из-за пандемии.

Подробнее в материале: В Индонезии потребовали отложить проведение выборов из-за пандемии

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