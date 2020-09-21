Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Грузинская православная церковь (ГПЦ) поддерживает действующее правительство в Грузии и будет поддерживать ту партию, которая победит на предстоящих парламентских выборах. Об этом, как 21 сентября передает телеканал «Мтавари архи», сказал митрополит Антон, глава епархии Вани и Багдати ГПЦ.

После одного из предвыборных собраний правящей партии «Грузинская мечта» журналистка телеканала задала вопрос митрополиту, посетившему мероприятие, не нарушает ли он таким образом церковный устав.

«Вы очень взволнованы, сударыня, я могу вам дать успокоительное, — ответил священнослужитель. — Любая власть от бога, это не новость. Церковь поддерживает существующее правительство в рамках приличия».

Глава епархии отметил, что в случае победы на выборах, которые должны состояться 31 октября, другой партии, ГПЦ поддержит новую власть, если она не будет в отношении церкви «настроена враждебно».

Стоит отметить, что в госбюджете Грузии регулярно предусматриваются средства на помощь православной церкви. С 2002 по 2019 год ГПЦ получила от государства 276 млн лари (около $85,7 млн по текущему курсу).

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