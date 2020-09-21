Петропавловск-Камчатский, , 14:13 — REGNUM Избранный губернатор Камчатского края Владимир Солодов официально вступил в должность главы региона.

Удостоверение губернатора Камчатского края Владимиру Солодову вручила глава краевого избиркома Инга Иринина. Избранный губернатор принёс присягу на верность жителям края и Уставу региона. Церемония прошла во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском.

Со вступлением в должность главу региона поздравил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«На выборах более 80% избирателей Камчатского края отдали вам свои голоса. Пока это не оценка работы, это только ответственность и доверие, доверие, которое вам необходимо оправдать. Нам с вами очень много придётся сделать для того, чтобы на Камчатке люди чувствовали себя счастливыми. Камчатка — уникальный край, уникальный по природному ландшафту, по количеству ресурсов, по тем видам, который открываются любому, кто Камчатку видит. Для того, чтобы этот край был красивым и для каждого жителя, чтобы город был красивым, чтобы дороги были ровными, и чтобы была хорошая краевая больница, аэропорт, нам ещё с вами многое предстоит сделать. Заверяю вас, что Правительство Российской Федерации, Администрация Президента будут рядом с вами, будем вместе работать. Удачи вам!» — сказал Юрий Трутнев.

В свою очередь Владимир Солодов поблагодарил жителей полуострова за поддержку и веру в то, что совместными усилиями получится изменить жизнь на Камчатке к лучшему.

«Ваше доверие — это моя опора для решительных действий, для совместной сплочённой работы по развитию Камчатского края, по достижению и выполнению тех задач, которые поставлены перед нами Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Впереди очень большие задачи. Сегодня мы живём в мире, который столкнулся с новыми вызовами и кризисами. Благодаря сплочённой позиции, благодаря мобилизации всех сил мы смогли преодолеть самую активную фазу эпидемии коронавирусной инфекции. Но она не прошла незамеченной: оставила глубокий след в экономике, общественной жизни Камчатского края. В то же время мы с вами хорошо знаем, что после падения наступает рост, и мы обязаны им воспользоваться, сыграть на опережение. На Камчатке мы сегодня должны работать, засучив рукава, действовать даже быстрее, чем другие регионы России, чтобы не просто оставаться в темпе, а чтобы стать лидерами. Я считаю, что для этого у нас всё есть. Мы имеем все возможности для того, чтобы быть первыми», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем намерен выстраивать работу Правительства честно, открыто и результативно.

«Дорогие жители Камчатского края! Нам многое предстоит сделать, через многое пройти, принять нужные и порой непростые решения и их реализовать. Эти смелые планы достижимы, если мы будем действовать вместе, опираясь на единые ценности, действуя в интересах Камчатки», — отметил Владимир Солодов.

Как ранее сообщало ИА РЕ, по итогам выборов губернатора Камчатского края Владимир Солодов набрал 80,51 процента. Свои голоса за него отдали почти 68 тысяч камчатцев. Всего в выборах главы региона приняли участие 84 363 человека, обеспечив явку 37,15 процента, что на 6 процентов превысило явку избирателей выборной кампании 2015 года.