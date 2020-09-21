Магас, , 13:49 — REGNUM В Ингушетии установят заслон для попадания во власть чиновников-коррупционеров. В республике планируется создание специального реестра с данными на чиновников, которые были уличены в коррупционных нарушениях.

Цель создания такого списка — не допустить попадания коррупционеров на посты в органах власти, сообщили 21 сентября в правительстве региона. По словам премьер-министра Владимира Сластенина, «людям с сомнительной репутацией будет отказано в трудоустройстве».

Теми, кто окажется за бортом органов власти, могут стать, в том числе не только замешанные в коррупционных преступлениях чиновники, но и те из них, кто совершил мелкие, на их взгляд правонарушения, а именно — «забыл» внести в декларацию о доходах сведения об имуществе и доходах, нарушил другие запреты, установленные антикоррупционным законодательством.